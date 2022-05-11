Компьютеры вновь стали доступны

Цены на некоторые модели, даже по сравнению с первой половиной февраля, упали, сообщают «Известия».

Для российских пользователей приобретение собственного персонального компьютера в последние полтора года превратилось в непростой квест из-за запредельных цен как на готовые сборки, так и на комплектующие. Санкции еще больше обострили ситуацию, наложившись на проблемы с логистикой.

Однако реальность оказывается не такой мрачной: поставки из-за рубежа продолжаются несмотря на все затруднения, а цены на компьютеры и запчасти к ним после резкого роста в конце февраля и марте находятся на вполне приемлемом уровне, местами даже ниже зимних показателей.

К примеру, некоторые модели процессоров опустились ниже не только мартовских, но и февральских уровней, более того, они даже стоят дешевле рекомендованной производителем минимальной цены.

Если проанализировать динамику цен на одни и те же виды продукции у крупнейших компьютерных дискаунтеров (DNS и «Ситилинк»), то получается, что собрать компьютер сейчас стоит ненамного дороже, чем зимой. К примеру, добротная геймерская станция среднего уровня, с процессором AMD 5-й серии или Intel i5, а также видеокартами AMD Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060 сейчас обойдутся примерно в 130–135 тыс. рублей, примерно на 5–10 тыс. рублей больше, чем в середине февраля.

При этом процессоры практически не подорожали, а местами даже упали в цене, существенно дороже (порой в полтора раза) стали одни и те же модели накопителей SSD и жестких дисков, тогда как цены на видеокарты остаются крайне волатильными. Над ними по-прежнему довлеет ситуация с прибыльностью майнинга в большей степени, чем любые геополитические пертурбации.

Готовые компьютеры также продаются примерно по тем же ценам или чуть дороже, чем 2–3 месяца назад, при этом ритейлеры не слишком стесняясь демонстрируют скидки в 2–2,5 раза (по сравнению, естественно, с пиковыми ценами в марте).