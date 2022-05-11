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Вебинар «Построение эффективной стратегии бизнеса» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинарена тему «Построение эффективной стратегии бизнеса», который пройдет 11 мая 2022 года в 11:00 мск, рассказали SIA.RU в компании.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее  мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Юлианна Матусевич, стратегический бизнес-консультант, эксперт по управлению клиентской лояльностью  b2b и b2c, партнер консалтингового агентства «BatanovPlus», исполнительный директор федеральной сети «Laser Love».

Вебинар будет полезен как для действующих предпринимателей, так и тех, кто планирует открывать собственный бизнес.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Что такое стратегия и зачем ее разрабатывать в малом бизнесе
  • Ключевые компетенции современного лидера.
  • Уровни планирования в организации. Стратегия, операционка, тактика. Что важнее?
  • Технология построения стратегического плана
  • Целеполагание в компании. Уровни стратегии
  • Управление изменениями и вовлечение в них команды
  • Глобальная, маркетинговая и клиентская стратегии. Как внедрять?

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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