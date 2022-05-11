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Фермеры Иркутской области смогут получить грант «Агротуризм»

Заявки принимают с 16 по 19 мая. Отбором проектов займется Минсельхоз России, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Получить госуподдержку можно на:

  • строительство, модернизацию или реконструкцию помещений для приема туристов,
  • благоустройство территории,
  • создание развлекательной инфраструктуры,
  • закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря.

Размер гранта составит от 3 млн до 10 млн рублей. Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет.

Часть средств потребуется от самого предпринимателя. Так, для получения гранта до 3 млн рублей необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей – 15%, до 8 млн рублей – 20%, до 10 млн рублей – не менее 25%.

С перечнем документов для подачи заявки и иной информацией, касающейся гранта «Агротуризм», можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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