Талантливые студенты Иркутской области получат региональную стипендию

На них могут рассчитывать отличившиеся студенты и студенты-целевики педагогических специальностей, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Зачисленным на первый курс в 2022 году студентам нужно подать заявление в министерство образования Иркутской области до 25 сентября.

– Всегда акцентирую внимание на том, чтобы молодые люди выбирали наши вузы, получали знания здесь и могли применить их во благо региона. Мы продолжаем оказывать меры поддержки молодежи и разрабатываем новые подходы, чтобы у молодого поколения была заинтересованность работать в области, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для назначения выплаты студент должен иметь одно из достижений:

признание победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

признание победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

награждение региональным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» и получение 80 и более баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности (направлению подготовки), по которым студент принят на обучение;

получение студентом 100 баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности (направлению подготовки), по которым студент принят на обучение;

признание победителем регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Выплата от региона предоставляется с 1 сентября первого курса по 31 мая третьего курса при отсутствии у студента по итогам промежуточных аттестаций оценок «удовлетворительно», академических задолженностей, а также при наличии ежегодного достижения результатов в научно-исследовательской работе.

До 20 августа студенты второго и третьего курсов должны предоставить в минобр документы, подтверждающие их достижения.

В Иркутской области также предусмотрена мера поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты для студентов-целевиков средних профессиональных образовательных организаций и вузов, обучающихся по педагогическим специальностям.

Эта выплата предоставляется на учебный семестр и продляется, если у студента не будет академических задолженностей и «троек» по итогам сессии. Ее размер составляет – три тысячи рублей. Назначение и продление выплаты осуществляет региональный минобр. Документы принимаются до 30 сентября.

Более подробно узнать об условиях назначения выплат можно по телефонам: 8(3952)20-05-31, 8(3952)34-26-64 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Документы принимают в министерстве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 3.