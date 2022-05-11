Названы лучшие города для фриланса

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах по мнению жителей России, комфортнее всего работать фрилансерам. В опросе приняли участие более 2000 пользователей сервиса из всех регионов страны, которые хотели бы работать на фрилансе.

По данным недавнего исследования сервисов Работа.ру и СберУслуги, 44% опрошенных жителей России хотели бы работать на фрилансе. Самым комфортным городом для работы в таком формате респонденты называют Москву — ее выбрали 57% опрошенных. Среди преимуществ столицы участники исследования отметили большое количество рабочих проектов (79%), развитую инфраструктуру (63%) и наличие стабильного интернета (39%).

Более трети опрошенных (35%) самым удобным городом для фрилансеров назвали Санкт-Петербург. Среди преимуществ Северной столицы респонденты выделяли то же самое, что и в Москве: большое количество рабочих проектов (75%), развитую инфраструктуру (70%) и наличие стабильного интернета (45%).

На третьем и четвертом месте по уровню комфорта для фрилансеров оказались Сочи (27%) и Казань (22%). Казань отметили теми же критериями, что Москву и Санкт-Петербург, а Сочи, ожидаемо, оказался привлекательным в плане погоды для половины респондентов и инфраструктуры (61%), также отмечается количество мест для отдыха и развлечений (48%). Топ-5 городов замыкает Екатеринбург (17%), среди преимуществ города респонденты отмечают наличие сильного профессионального оффлайн-сообщества в городе (66%), развитую инфраструктуру (71%) и большое количество запускаемых проектов (54%).

В топ-10 лучших городов для фриланса также вошли Краснодар (15%) и Калининград (15%), с небольшим отрывом — Новосибирск (12%), Владивосток (11%) и Нижний Новгород (10%). Чаще всего респонденты отмечали, что эти города отличаются большим количеством запускаемых проектов, развитой инфраструктурой, а в некоторых регионах также отмечается наличие сильного профсообщества.