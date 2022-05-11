АТБ запустил сервис по покупке в рассрочку в Красноярске

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил сервис для покупок в рассрочку в магазинах-партнёрах банка в Красноярске. Благодаря новому сервису клиенты смогут совершать любые покупки без процентов, комиссий и переплат в течение четырех месяцев. Возобновляемая сумма лимита – от 15 до 45 тысяч рублей. Банк планирует расширить географию работы сервиса.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно скачать приложение, заполнить анкету и активировать лимит на стойке АТБ в торговых центрах (если вы уже клиент АТБ, то лимит активируется дистанционно). Оформить рассрочку может любой гражданин России возрастом от 18 до 75 лет, имеющий постоянный источник дохода. Первоначальный взнос при совершении покупок отсутствует, а оплатить ее необходимо равными долями за четыре следующих месяца. Приложение бесплатно, покупки совершаются по QR-коду в магазинах-партнёрах АТБ. Сервис не предусматривает снятие наличных или денежные переводы.

Как отмечают специалисты АТБ, рассрочка выгодно отличается от потребительского кредита отсутствием процентов или комиссий. Эту роль берут на себя магазины-партнёры, которые, в свою очередь, получают дополнительный приток клиентов и рост продаж.

Смотрите полный перечень партнеров на сайте банка. Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях АТБ, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-775-88-88.

Предлагаем торговым и сервисным компаниям Красноярска стать партнёрами программы АТБ Рассрочка.