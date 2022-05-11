Установлен новый рекорд потребления электроэнергии на заправках En+ Group

Электрозаправки En+ Group пользуются всё большей популярностью в Иркутской области. В апреле установлен абсолютный рекорд потребления – свыше 13 тысяч киловатт-часов. Общий объем на заправочных станциях En+ Group достиг 100 тысяч киловатт-часов. Всего за 15 месяцев работы восьми зарядных станций в Иркутской области их услугами воспользовались более 1200 владельцев электромобилей, а общее число зарядных сессий превысило 20 тысяч, сообщает пресс-служба компании.

До конца 2022 года En+ Group планирует открыть еще 10 электрозаправок: в сентябре такие комплексы появятся в иркутском микрорайоне Ново-Ленино и г. Шелехов, а также по дороге к Байкалу: в населенных пунктах Усть-Ордынском, Баяндае, Еланцах и Байкальске. На втором этапе, до конца 2022 года, электрозаправки будут открыты и в более отдаленных территориях: в Усольском и Черемховском районах, а также в Тулуне и Братске. На новых станциях будет установлено оборудование российского производства, которое хорошо зарекомендовало себя в работе. Мобильное приложение сейчас – тоже российское, Electrifly. En+ Group перешла на него в марте 2022 года, что позволило сохранить возможность оплаты банковскими картами и обеспечить высокую защиту от внешних факторов.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«В апреле этого года установлен абсолютный рекорд по потреблению электроэнергии на наших комплексах - свыше 13 тысяч киловатт-часов. Наши зарядные станции пользуются популярностью у владельцев экологически чистого транспорта. En+ Group продолжит развивать инфраструктуру для электрокаров, чтобы сделать использование электромобилей для дальних поездок более комфортным, в том числе – по популярным направлениям около Байкала».

Помимо развития сети зарядных станций En+ Group пополняет собственный автопарк экологичными автомобилями отечественного производства. В частности, компания приобрела три автомобиля «Газель» линейки E-NN. Подобные инициативы в компании направлены на популяризацию электротранспорта в Иркутской области и комплексного снижение воздействия на экологию региона.