Газпромбанк вновь снизил ставки по ипотечным программам

Банк с 6 мая снова снизил процентные ставки на 3 п.п. по стандартным программам и на 0,2 п.п. по программе с господдержкой.

Стали доступнее кредиты по программам «Ипотека на Вторичное жилье», «Ипотека на Новостройку» и «Ипотека на дом». При приобретении квартир, таунхаусов и жилых домов с земельным участком минимальная ставка составляет 13,9% годовых, при покупке апартаментов — 15,5% годовых. Максимальная сумма по данным программам достигает 60 млн рублей. Кроме того, до 16,7% годовых снижена ставка по кредитам на покупку гаража или машино-места в подземном паркинге. Максимальная сумма кредита в этом случае составляет 5 млн рублей.

Для клиентов, которые планируют приобрести жилье на территории Дальневосточного федерального округа, ипотечная ставка снижена до 1,5% годовых при условии личного страхования. Оформить такой ипотечный кредит с господдержкой можно на сумму до 6 млн рублей с первоначальным взносом от 15%.

Кроме того, 2 мая Газпромбанк снизил минимальную ставку по программе «Льготная ипотека» до 8,5% годовых при наличии страхования жизни и здоровья в рамках кредитного договора. Максимальная сумма — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, 6 млн рублей — в других регионах РФ.

Также напоминаем, что продолжает действовать ставка от 5,5% годовых по программе «Семейная ипотека» при условии личного страхования заемщика. Она доступна семьям, у которых с 1 января 2018 года родился ребенок или есть ребенок-инвалид. Для жителей Дальнего Востока при приобретении жилья на этой территории ставка по программе еще ниже: от 5% годовых, если у них родился ребенок с 1 января 2019 года или есть ребенок-инвалид.

Для оформления ипотечного кредита в Газпромбанке потребуется минимальный пакет документов. Если заемщик авторизуется через сайт Госуслуг, достаточно будет одного паспорта.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте или в отделении Газпромбанка. Подробнее обо всех программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте.