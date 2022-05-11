Газпромбанк профинансирует строительство школы на 1,5 тыс. мест в Калининградской области

Подписано концессионное соглашение между Муниципальным образованием «Гурьевский городской округ» и специальной проектной компанией ООО «Проекты развития 6» на строительство в Гурьевске Калининградской области общеобразовательной школы, рассчитанной на 1,5 тыс. учащихся. Осуществляемый Газпромбанком и инвестиционно-строительным холдингом «K1» проект предусматривает создание мобильного, трансформируемого и безопасного учебного пространства в кратчайшие сроки. Предполагается, что новый образовательный объект на ул. Лазурной появится уже до конца 2023 года.

Это первая совместная инициатива Банка, инвестора и муниципалитета в сфере образования, структурированная на принципах концессии. Также в проекте будет использована федеральная субсидия в рамках государственной программы «Развитие образования».

Специалистами Блока проектного финансирования и ГЧП Банка был подготовлен стандартизированный продукт – типовое решение для воплощения образовательных проектов в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Эта база призвана максимально эффективно «упаковать» проект и упростить процедуру привлечения финансирования в Газпромбанке с учетом всех особенностей проекта.

«Претворение в жизнь социально значимых национальных задач – одно из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка, действующего в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа. Банк принимает активное участие в федеральной программе по развитию образования и сотрудничает с целым рядом регионов, помогая осуществить образовательные инициативы там, где в них существует наибольшая потребность. Сегодня мы объединили ресурсы Банка, бизнеса и государства, чтобы добиться существенной экономии бюджетных средств и возможности в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию ультрасовременную школу в Калининградской области. Благодаря оснащению и передовым методикам обучения учителя смогут максимально раскрыть потенциал и таланты школьников. Новые учебные заведения на принципах ГЧП позволяют образовательной инфраструктуре динамично развиваться, делают качественное обучение доступным для огромного количества детей. Поэтому мы продолжим эту работу в масштабах всей страны», – подчеркнул Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

«Строительство новых школ – это один из важнейших социальных вопросов в нашем быстро растущем по показателю детского населения регионе. При этом каждая школа должна соответствовать высоким современным стандартам, потому что каждому ребенку важно дать качественное образование, чтобы он смог раскрыть себя. Реализация школьных проектов по схеме ГЧП позволяет оперативно модернизировать образовательную инфраструктуру, снизить единовременную финансовую нагрузку на местный бюджет, но и требует профессиональных командных действий всех участников. Регион, Банк и инвестор обладают набором необходимых компетенций, которые позволят успешно и в срок выполнить программу создания новых учебных мест и обеспечить общее поступательное развитие», – отметил заместитель Председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.

«Создание объектов образования является одним из приоритетов группы «К1», а возможность реализации таких проектов на территории самого западного региона РФ – интересная и сложная задача, решение которой позволит расширить географию присутствия группы и помочь региону решить задачу создания необходимых учебных мест для детей. Благодаря проактивной позиции правительства региона мы готовы инвестировать в проекты в Калининградской области и совместно с нашим системным финансовым партнером в лице Газпромбанка улучшать ее социальную инфраструктуру, не ограничиваясь только сферой образования», – сообщил Генеральный директор управляющей компании инвестора Павел Овчинников.

«Наш округ динамично заселяется молодыми семьями, и новые учебные места сейчас особенно востребованы, поэтому регион ведет масштабную работу по развитию образовательной инфраструктуры. В новой школе будет учиться полторы тысячи учеников – это без преувеличения школа-гигант. Проект предусматривает бассейн, четыре спортивных зала, тренажерный зал, два актовых зала, конференц-зал, библиотечно-информационный центр, а также специализированные классы IT. Школу будет отличать функциональное внутреннее пространство, удобство, высокий уровень безопасности и оснащения. Это большой шаг к качественному образованию, которое уже в 2023 году выйдет на новый уровень, а также созданию всех условий для развития талантов детей города Гурьевска», – добавил глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский.