Возможного грабителя ангарского салона микрозаймов задержали в Тундре

Подозреваемый не стал отрицать причастность к нападению, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Сообщение о нападении поступило 8 марта в МВД России по Ангарскому городскому округу. Налетчик зашел в помещение в костюме, предназначенном для похода в лес, и с респиратором на лице. Угрожая предметом, похожим на оружие, он забрал у сотрудницы конверт с наличными, после чего скрылся.

Добычей разбойника стала пачка банкнот, состоящая преимущественно из 100-рублевых купюр на сумму 3 тысячи рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сыщики отследили маршрут передвижения злоумышленника до места, где он заранее прятал другую одежду и переодевался в нее. Вскоре оперативники обнаружили, что похожий человек похитил алкоголь в одной из торговых точек, а также вынес из магазинов электроники несколько ноутбуков.

Вероятный похититель – 29-летний ранее судимый слесарь из Ангарска.

После содеянного он покинул регион, уехав в труднодоступную местность полуострова Камчатка на заработки. В настоящее время фигурант находится под стражей. С задержанным работают следователи, которым предстоит выяснить все эпизоды его противоправной деятельности и установить сумму нанесенного ущерба.