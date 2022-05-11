Ровшана Аскерова объявили в розыск

Знатока «Что? Где? Когда?» подозревают в реабилитации нацизма, сообщает РБК.

По версии следствия, Аскеров не позднее 6 апреля опубликовал на своей странице в социальной сети записи, оскорбляющие маршала Георгия Жукова.

На пост с оскорблениями в адрес полководца ранее пожаловался Государственный исторический музей (ГИМ). В музее сообщили, что некий пользователь социальной сети назвал маршала «убийцей в погонах» и «мародером», а сам музей — «псевдоисторическим».

В музее заявили, что такое высказывание «не может быть оставлено без внимания», так как «дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения». После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.