Трейдерам посоветовали не использовать курс Мосбиржи для расчета рубля

Профильная ассоциация EMTA (в нее входят Deutsche Bank и Morgan Stanley) посоветовала опираться на информацию WM/Refinitiv при оценке курса российской валюты, сообщает РБК.

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление.

В ассоциации подчеркнули, что это необязывающее решение. Биржевой курс доллара 11 мая составляет около 70 руб., курс ЦБ — 67,3843 руб.