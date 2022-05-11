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«Открытие Инвестиции» продолжают снижать комиссии по БПИФ

УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») продолжает улучшать условия по биржевым паевым инвестиционным фондам. Вслед за БПИФ облигаций комиссия снижена по биржевому фонду «Открытие – Акции РФ». Теперь принять участие в росте российского рынка акций можно еще выгоднее. Чтобы купить паи фонда, необходимо найти его по тикеру OPNR в торговых приложениях брокера, рассказали SIA.RU в банке.

После сильного снижения российский рынок акций имеет значительный потенциал для роста. Поэтому, инвестируя в БПИФ «Открытие – Акции РФ» сегодня, клиенты имеют возможность получить высокую доходность в будущем. По мнению управляющих УК «Открытие», восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат компаний может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней на горизонте трех лет.

Особенно приятно, когда инвестировать можно на привлекательных условиях. На данный момент общий размер комиссии по обслуживанию фонда снизился с 1,41% до 0,97% годовых, а с 5 июня ее значение составит 0,99% годовых.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Только недавно мы почти вдвое снизили комиссию по БПИФ «Открытие – Облигации РФ», а сегодня с радостью сообщаем о значительном улучшении условий по еще одному биржевому фонду – «Открытие – Акции РФ». Мы делаем всё, чтобы наши клиенты принимали участие в росте рынка ценных бумаг на привлекательных условиях. Снизив комиссию, мы улучшим и результаты управления БПИФ, ведь средства, ранее затраченные на инфраструктурную поддержку фонда, теперь будут инвестированы в его активы».

Напомним, БПИФ «Открытие – Акции РФ» инвестирует в бумаги крупнейших отечественных компаний, лидеров российской экономики, включая Норильский никель, Лукойл, НОВАТЭК, Газпром.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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