Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет проходит в Иркутске при поддержке ИНК

В Иркутске во Дворце спорта «Труд» проходит первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет. Спонсором мероприятия выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК), рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Участие в турнире принимают 150 спортсменок из всех федеральных округов, а также Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга.

Турнир проводится в двенадцати весовых категориях: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 и свыше 81 кг. От Иркутской области в первенстве участвуют семь спортсменок. Эрика Билотайте, Дарина Барковская, Софья Пласкеева из Усть-Илимска, Алина Гвоздева, Маргарита Широковская из Ангарска, Алена Тремасова из поселка Невон Усть-Илимского района и Надежда Загоруйко из поселка Новая Игирма Нижнеилимского района.

Финальные бои первенства состоятся 14 мая (17:00). Вход для зрителей свободный.

ИНК активно поддерживает спортивные мероприятия в регионе. С 2018 года компания оказывает финансовую помощь областной федерации бокса, также помогает женской юношеской команде по боксу «Амазонки» из Нижнеилимского района. В феврале 2022 года в Усть-Куте состоялся традиционный турнир по хоккею с мячом среди юношеских команд «Кубок Петра Горячева» на призы ИНК, а в марте 2022 – областной турнир по хоккею с мячом среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.