В России будет больше товарных минибирж

Власти РФ и Банк России планируют создать условия для развития в России маркетплейсов товарного рынка, которые помогут малому и среднему бизнесу в сделках купли-продажи, сообщает ПРАЙМ.

В настоящее время в РФ уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, но она ориентирована на крупных игроков. При этом есть спрос на развитие альтернативных сервисов торговли товарами со стороны более мелких участников. Банк России готов упростить создание торговых систем, где продавцы и покупатели могут заключать сделки на сырьё и товары. Участие в таких торгах гарантирует справедливую цену и исполнение контрактов. Это позволит вовлечь в организованные торги новые товары и расширить круг участников говорится в сообщении ЦБ.

– Законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в РФ цифровых торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России, – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости.