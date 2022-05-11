Сбербанк начал предоставлять малому бизнесу бесплатные онлайн-консультации с переводом на жестовый язык

Сбербанк продолжает совершенствовать сервисы поддержки клиентов с инвалидностью. Теперь предпринимателям, у которых есть нарушения слуха, предоставляется возможность получить онлайн-консультацию на русском жестовом языке.

Эта опция доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП», далее — «Помощь», «Сервисы для людей с особенными потребностями», «Клиентам с нарушениями слуха и речи». После соответствующего запроса переводчик русского жестового языка, который является штатным сотрудником Сбербанка, подключает к видеозвонку необходимого консультанта. Он с помощью переводчика поможет клиенту выбрать нужные банковские услуги, включая те, которые можно подключить дистанционно.

Если же клиент хочет получить услугу на русском жестовом языке непосредственно при посещении офиса банка, то это также возможно. Достаточно попросить сотрудника, и он подключит переводчика банка дистанционно.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Одно из ключевых направлений ESG-политики Сбера — это развитие инклюзии и доступной среды. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением наших сервисов, делая их максимально удобными и доступными для всех клиентов. У нас уже есть широкая линейка продуктов, которые можно подключить удалённо, а теперь у предпринимателей с нарушением слуха появилась возможность получать консультации в комфортном для них формате».