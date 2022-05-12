Альфа-Банк: Волатильность на российском валютном рынке выросла после майских каникул

Волатильность курсов после каникул в России оказалась на крайне высоком уровне. В среду, 11 мая, российский рубль заметно вырос. На текущий момент инвесторы позитивно реагируют на отсутствие среди стран ЕС консенсуса по шестому санкционному пакету в отношении России. В частности, речь идет о введении эмбарго на российскую нефть.

– Стороны не могут договориться, хотя ранее Евросоюз анонсировал оперативную реализацию очередного санкционного механизма, – подчеркивают аналитики Альфа-капитала.

Кроме того,по мнению экспертов, в пользу рубля продолжает работать жесткое регулирование Центробанком валютных рамок, профицит торгового баланса и продажа экспортерами 80% валютной выручки на рынке.

По сравнению с предыдущим значением официальный курс ЦБ вырос до 68,8389 руб., курс евро – до 72,6314 руб. На вечерних торгах курс доллара достиг 66,79 руб., курс евро – 70,48 руб.