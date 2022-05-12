«Форум ремесленников и мастеров Иркутской области» пройдет 23 мая-10 июня

Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» при поддержке правительства Иркутской области впервые проведёт серию мероприятий под единым брендом — «Форум ремесленников и мастеров Иркутской области». На площадке форума соберутся талантливые мастера, признанные эксперты, которые смогут дать полезные знания всем участникам мероприятия.

– Прежде всего, форум проводится, чтобы мы все познакомились. Те, кто уже вышивают, рисуют, клеят, выпиливают, ткут, пекут, варят и шьют, и те, кто собирается этим заняться и ищет для себя хобби, которое может со временем приносить доход,– подчеркивает один из организаторов и спикер мероприятия Александр Откидач. – Этот форум для тех, у кого золотые руки и большое сердце. Для тех, кто хранит свою культуру и хотел бы поделиться своим опытом. Для тех, кто изготавливает сувениры, а также для тех, кто хочет все это волшебство купить для себя или своей компании.

Цель форума – познакомить участников с талантливыми мастерами, научить современному подходу в продажах, организовать региональную ярмарку и вывести на маркетплейс тех, кто хочет начать продавать свою продукцию в интернете.

– Каждый найдет здесь для себя какую-то возможность, контакт или просто идею, – заявляют организаторы. – Более того, мы познакомим вас с актуальными мерами поддержки всей ремесленной отрасли и поделимся информацией о грантовых программах. Неважно, где вы находитесь, — в Иркутске или Бодайбо — форум проводится для всех жителей Иркутской области! Вы сможете посетить лекции и мастер-классы вживую, а также все посмотреть в интернете. Мы соберем всех в один большой чат и будем вместе расти, удивлять мир и получать от этого выгоду!

Участие в мероприятии бесплатное, требуется регистрация на сайте https://mastera38.ru/, чтобы вступить в чат участников.