Несколько зарубежных компаний отказались продавать круизы россиянам

В их числе Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так например, агенты – партнеры Costa Cruises – получили от оператора сообщение (есть в распоряжении редакции «Вестника АТОР»), что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Кроме того, согласно данным из открытых источников, ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

В апреле, менее известная российскому рынку экспедиционная круизная компания Quark Expeditions также уведомила российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за купленное путешествие.