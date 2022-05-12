Жители Приангарья пожаловались в ЦБ на кибермошенников

С января по март 2022 года жители Иркутской области отправили в Банк России 46 жалоб, связанных с кибермошенничеством, сообщает пресс-служба регулятора.

Основная часть обращений поступила от людей, желающих оспорить факты заключения договора с банком и незаконного, по их мнению, списания денег третьими лицами. В некоторых случаях граждане сообщали о фактах кибермошенничества, после которых они становились заемщиками микрофинансовых организаций.

С начала этого года жители Приангарья 19 раз обращались с жалобами и на факты применения социальной инженерии, то есть попыток манипулировать ими с целью наживы. Такими методами обычно пользуются кибер- и телефонные мошенники.

– Чтобы оформить заем, кредит или перевести на счет деньги злоумышленникам нужны ваши персональные данные, – прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. – Чаще всего факты списания, оформления кредитов и займов связаны с тем, что люди сами передают преступникам нужную информацию и зачастую об этом даже не догадываются. Это как раз может происходить и под воздействием методов социальной инженерии со стороны телефонных мошенников, и в момент, когда люди, желая заработать в Интернете, доверяют незнакомцам персональные данные и информацию из СМС-сообщений от банков и микрофинансовых организаций. Такие данные необходимы для оформления договоров.

В Банке России рекомендуют прерывать телефонные звонки, когда незнакомцы под любым предлогом, в том числе с помощью давления и угроз, пытаются выманить персональные данные. В случае, если кибермошенничество произошло, обращаться в полицию.