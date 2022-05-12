Глава регионального минстроя Павел Писарев назначен на должность зампредседателя правительства Иркутской области

Он приступит к работе на новом посту с 17 мая 2022 года Соответствующий Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В обязанности Павла Писарева войдет курирование вопросов строительного блока.

С 11 января 2021 года Павел Писарев занимал должность министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, с мая 2021 года – министра строительства Иркутской области. В период его деятельности в качестве главы регионального минстроя велись масштабные работы по восстановлению районов, пострадавших от наводнения 2019 года, реализовано множество значимых строительных проектов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Писарев Павел Валерьевич родился в 1978 году в селе Чернышевка Приморского края. Получил два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1998 году мастером участка в ПСК «Монолитсаянстрой». В этой организации работал также в качестве прораба и начальника участка.

С 2001 года занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах, затем в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова, НКО «Республиканский фонд жилищного строительства», работал заместителем министра по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия, директором республиканского Управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект». Был членом Общественной палаты Республики Хакасия в трех созывах.

В 2019 году Павлу Писареву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия».

В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства Иркутской области назначен Александр Сергеевич Галкин, заместитель министра строительства региона.