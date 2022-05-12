Киберспортсмены Cyberhero сыграли более 1000 турниров за три месяца

Tele2 провел 1 032 турнира за первый квартал на Cyberhero – киберспортивный портал специализируется на мобильном гейминге. Самая многочисленная группа клиентов – киберспортсмены в возрасте до 18 лет. Пятая часть пользователей платформы приходится на игроков женского пола. За билеты на турниры и товары в магазине можно расплачиваться внутренней валютой – баффами.

В январе-марте 2022 года площадку Cyberhero посетили 387 000 человек. Аудитория платформы охватывает игроков разного уровня – от начинающих геймеров, только мечтающих о мировых чемпионатах, до опытных киберспортсменов, которые охотно монетизируют свои навыки на Cyberhero. Это дает обычным игрокам возможность сразиться с профи в реальном турнире.

В первом квартале количество уникальных пользователей платформы за сутки выросло на 9% по сравнению с концом года. Основная аудитория – игроки в возрасте до 18 лет, на них приходится 60%. Вторая по многочисленности группа – игроки от 18 до 24 лет (21%). На пользователей 25-34 и 35-44 года приходятся 10% и 12% соответственно. Довольно многочисленную группу среди игроков составляют женщины – 18%.

Возглавляет список регионов по количеству игроков Москва и область – 17%. Второе место с большим отрывом от лидера занимает Санкт-Петербург – 6%. По 2% игроков у Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. Платформу Cyberhero знают и зарубежные игроки: 22% киберспортсменов приходится на страны СНГ.

Среднее время, проведенное игроком на платформе, – 20 минут. Пик посещений площадки приходится на 14:00, когда стартуют турниры.

В 2022 году Cyberhero запустила новый формат турнира – Money Cup. Призовой фонд состязания формируют сами игроки за счет покупки билета. Чем больше игроков зарегистрировалось, тем значительнее денежный приз. Билет можно приобрести в магазине платформы за рубли, или 199 баффов. Баффы – это внутренняя валюта платформы. Ее получают за призовые места на турнирах, участие в активностях платформы и выполнение квестов.

В этом году Cyberhero обновила ассортимент магазина, где также можно расплачиваться баффами. В магазине представлен мерч Cyberhero, мышки и клавиатуры, игровая валюта, уникальные скины (специальные предметы, украшающие персонажа, или оружие), смартфоны.

Самая популярная игра Cyberhero – Brawl Stars, в которую сразились 40% пользователей. Standoff 2 выбирают 26% клиентов. На PUBG и Free Fire приходится по 10% игроков, а вот Clash Royale выбирают 5% клиентов площадки.

В 2019 году Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную гейминговую платформу, которая ориентирована как на профессиональных игроков, так и просто любителей киберспорта. Пользователи могут не только монетизировать свои геймерские навыки – сервис работает и как стриминговая платформа.