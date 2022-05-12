Смартфоны и ноутбуки в апреле подешевели на 10-20%

Самая актуальная модель iPhone – 13 ProMax 256Gb – подешевела на 20%, данные предоставил сервис Price.ru.

На конец месяца его средняя цена при покупке в интернете составила 121 166 рублей. Примерно на те же значения упала цена других устройств Apple. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE упал в цене на 19% (средняя цена на 30 апреля – 37 996 рублей). Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE 128Gb подешевел на 26% (24 716 рублей).

Цены на некоторые модели ноутбуков в онлайн-магазинах упали еще сильнее. Например, средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% – до 46 676 рублей. Это на 8% дешевле даже февральской цены устройства. Ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле стал стоить на 34% дешевле, чем в марте (60 973 рубля), а MacBook Air 13 2020 года от Apple – на 18% дешевле (110 046 рублей). Цена лэптопа 14s-dq0046ur от HP уменьшилась на 29% (33 466 рублей). Продвинутая модель ноутбука от Xiaomi – Mi Notebook Pro – подешевела на 20% (до 102 909 рублей).

Цены на актуальные модели планшетов у онлайн-ритейлеров также постепенно снижаются. Например, прошлогодний iPad 10.2 2021 Wi-Fi 64 Gb в апреле подешевел почти вдвое – на 41% (цена на 30 апреля – 35 949 рублей). Гаджет MatePad 10 64Gb от Huawei подешевел на 25% (до 22 410 рублей), а Galaxy Tab A7 Lite 64Gb от Samsung – на 12% (до 16 043 рублей).

«Данная тенденция демонстрирует, как потребитель может влиять на ценообразование, если не поддается массовому покупательскому ажиотажу. В апреле стихийный спрос на гаджеты упал, а вместе с ним и цены. Косвенно влияние на этот процесс оказало укрепление рубля. Несмотря на положительную динамику, говорить о возвращении цен к докризисным уровням еще рано – гаджеты остаются на 15-30% дороже значений февраля 2022 года из-за сложной ситуации с логистическими каналами, стоимостью поставок, ассортиментом доступных брендов. Тем не менее цены на некоторые модели устройств прошлых поколений уже сегодня сопоставимы с февральскими», – рассказали специалисты Price.ru.