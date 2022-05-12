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31 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 292 634.

Вновь Иркутск на первых строчках антирейтинга заболеваемости – 15 случаев коронавируса за сутки. Второе место за Иркутским районом – 3 заболевших.

Суточный прирост в остальных населенных пунктах Приангарья не превышает двух.

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В больницах остаются 386 человек, выздоровели на 12 мая – 122, умерли 2 больных вирусом.

В Сибири постепенно снимают ограничения по коронавирусу, поликлиники возвращаются к допандемийному режиму работы, однако на востоке возникла новая угроза – вариант омикрон-штамма ВА.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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