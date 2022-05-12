Отца и дочь приговорили к 5 и 4,5 годам тюрьмы за контрабанду леса в Иркутской области

Срок заключения женщине отложили из-за ребенка, рассказали SIA.RU в транспортной прокуратуре.

По версии суда, отец фактически руководил компаниями, которые незаконно сбывали лес зарубежным поставщикам. Дочь являлась их директором и выполняла обязанности бухгалтера. Сделки оформлялись с использованием фирм подставных лиц, а также фиктивных документов, представленных в таможенный орган.

Сумма ущерба от незаконной деятельности оценили в 10 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание мужчине в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом лесоматериалов, на срок 2 года; женщине – в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (отбывание реального наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста).

Приговор в законную силу не вступил.