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В Иркутске пройдёт встреча с семьёй морских путешественников Клочковых, известных авторов блога Travely-Family

Супругов Клочковых – Андрея и Марину, и их дочерей Настю и Ладу называют морскими волками из Сибири. Они – единственная семья в мире, достигшая под парусом Антарктиды и совершившая самое южное в истории кругосветное плавание с детьми. 

<p>автор фото: Марина Клочкова </p>

автор фото: Марина Клочкова 

В общей сложности на парусной яхте «Леди Мэри» Клочковы живут восемь лет, сменив на морское судно городскую квартиру в Новосибирске. За эти годы они почти два раза обошли Землю по воде, посетили все материки, прошли мыс Горн, который считается Эверестом для мореплавателей, Южный океан и Антарктиду. Гостили у полярников и кружили между айсбергами, плавали с китами и гуляли с пингвинами. Ночевали в австралийской пустыне с дикими динго и удирали от акул на экваторе; попадали в жестокие шторма и 5 раз пересекали океаны нон-стопом. 

<p>автор фото: Марина Клочкова </p>

автор фото: Марина Клочкова 

О морских приключениях Клочковы рассказывают в своём путевом блоге Travely-Family, а 18 мая у всех, кто любит путешествия, будет уникальная возможность встретиться, познакомиться и послушать команду Клочковых вживую. После завершения второго кругосветного плаванья, по дороге из Владивостока домой – в Новосибирск – семья путешественников специально остановится в Иркутске. 

На встрече будут фото, видео и захватывающие истории о приключениях, дальних странах, пиратах, страхах и победах над ними. Кроме этого Клочковы расскажут о яхтенном быте, школьном образовании в открытом море, финансовой стороне кругосветных путешествий и других деталях морской жизни.  

<p>автор фото: Марина Клочкова </p>

автор фото: Марина Клочкова 

Приглашаем всех на встречу с действующими членами Русского Географического Общества, номинантами Книги рекордов России, путешественниками, не побоявшимися изменить свою жизнь.

Встреча состоится 18 мая в 19-00 в Галерее Революция. Вход бесплатный. Поддержать путешественников можно донатами.

<p>автор фото: Марина Клочкова </p>

автор фото: Марина Клочкова 


<p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p> <p>автор фото: Марина Клочкова </p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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