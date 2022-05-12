Цены на вторичку упали впервые с 2019 года

Средняя стоимость «квадрата» в апреле снизилась на 0,5%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости.

По словам аналитиков, это значительная величина, а месяц — достаточный период, чтобы говорить об устойчивом тренде. Продавцы делают скидки в борьбе за покупателя, поскольку спрос снижается, а предложение, напротив, растет. По прогнозам экспертов, цены на вторичку могут продолжить сокращаться и летом могут упасть на 3–5%.

В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за «квадрат». Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Это уже не погрешность, а показательный тренд, который укрепился, подчеркнул он.

— Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей, — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Последние годы в стране был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на вторичный рынок, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас же интерес к сделкам снизился, а вместе с ним и цены, сказал он.

Спрос на вторичную недвижимость за последний месяц рухнул на 55–60%, а объем предложения, напротив, увеличился на 11%, сообщил Ильдар Хусаинов. В числе основных причин снижения интереса покупателей к вторичке — высокие ипотечные ставки, считает он.