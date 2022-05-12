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Молодежь Иркутска может посетить кинотеатры по «Пушкинской карте»

Программа распространяется только на отечественные фильмы, рассказали SIA.RU в мэрии.

Всего по стране к программе «Пушкинская карта» подключились 1561 кинотеатр. В Иркутске большая часть показов проходят в кинотеатрах «New cinema», «Киноквартал», «Киномакс. Сильвер Молл» и «Дом кино».

Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и получить «Пушкинскую карту» – виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». Мероприятие можно выбрать из афиши в приложении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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