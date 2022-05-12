Альфа-Банк запустил мобильное приложение для эквайринга AlfaCASH. Оно позволяет принимать деньги за товары и услуги без терминала — с помощью смартфона или планшета.

AlfaCASH работает как с наличными, так и c банковскими картами, Mir Pay, электронными кошельками. И выдает безбумажные чеки, экономя кассовую ленту. Чтобы получать выручку сразу, можно настроить онлайн-зачисление.

Решение актуально для небольших компаний и ИП, которым невыгодно покупать кассовое оборудование и платить абонентскую плату. А еще — для курьерских служб, таксопарков, ресторанов навынос, медицинских лабораторий.

В отличие от терминала, приложение бесплатное — банк берет только небольшую комиссию от оборота. «Так мы помогаем малому бизнесу снизить регулярные расходы», — отметил руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка Алексей Киричек.

Для установки не нужно никаких настроек оборудования и проводов — достаточно скачать приложение. Подключить AlfaCASH можно на сайте.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.