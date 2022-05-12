Банк «Союз» сообщил об обновлении условий программы лояльности «Ингосстрах Бонус»

Банк «Союз» информирует всех участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» о вступлении в действие обновленных условий программы с 12 мая 2022 года. Теперь получать кешбэк за покупки и накапливать баллы будет проще – бонусных категорий станет больше, а ограничений меньше.



Во-первых, расширился перечень страховых продуктов компании «Ингосстрах», при покупке которых начисляются бонусы: к программам добровольного страхования добавились полисы ОСАГО. При оплате полиса ОСАГО картой «Ингосстрах Бонус» кешбэк составит 5% и 10% для карт стандартной и премиальной категорий соответственно.



Во-вторых, введена дополнительная категория повышенного кешбэка. Каждый месяц она утверждается банком из оговоренного в правилах перечня и приносит клиентам 5% кешбэка баллами. В список категорий месяца попали аптеки, рестораны, кино, авиа-, железнодорожные билеты – в общей сложности более десяти сегментов. Также на постоянной основе продолжит действовать кешбэк 5% баллами при оплате покупок на автозаправках, автомойках и в шиномонтажах. Максимальный совокупный размер начислений за автомобильные расходы и в категории повышенного кешбэка установлен на уровне 1 000 бонусных баллов в месяц.



В-третьих, из правил программы исключено условие о минимальном пороге расходов, который необходимо поддерживать, чтобы получать вознаграждение. Если ранее для начисления кешбэка приходилось оплачивать покупки на общую сумму от 30 000 рублей в месяц, то теперь клиенты получат желанные бонусы независимо от ежемесячного оборота по карте.



За покупки, которые не попали ни в одну из бонусных категорий и не являются исключениями для начисления вознаграждения, будет начисляться 1% от суммы чека. С подробными условиями можно ознакомиться в разделе о программе «Ингосстрах Бонус».