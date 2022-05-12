Siemens заявила об уходе из России

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов, сообщает РБК.

Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию. Financial Times со ссылкой на источник писало, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине.

РЖД 22 марта сообщили, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации. Она предположила, что германская компания приняла решение под давлением извне.