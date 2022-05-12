​Расходы россиян продолжают расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период со 2 по 8 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей.

Индекс недельных расходов составил 5 265 рублей. В годовой динамике расходы выросли на 5,6%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 309 рублей) индекс недельных расходов ниже на 0,8% или 44 рубля.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 671 рубль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 3,4%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек выше на 2,0%.