Два «умных светофора» установят в Иркутской области

Это автоматические системы, позволяющие увеличивать пропускную способность перекрестков, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркуской области

Они состоят из контроллеров, камер видеонаблюдения и удаленных датчиков движения, которые в режиме реального времени анализируют степень загруженности автодорог, в том числе, при возникновении ДТП, прогнозируют дорожную ситуацию на ближайшее время и наиболее эффективно пропускают автомобили.

Один «умный» светофор установят на повороте к селу Карлук на Качугском тракте, второй – на четвёртом километре Мельничного тракта, на повороте к СНТ «Колобок». Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это из областного бюджета выделят 12 млн рублей.

Ранее два аналогичных светофора установили на выезде из села Смолещина по Култукскому тракту и в Хомутово на перекрестке Качугского тракта и автодороги «Хомутово – Урик – Усть-Куда».