Личный успех или результат команды: россияне рассказали о достижениях в работе

Россияне чаще переживают за успех всей команды, а не за личные достижения на фоне коллег.

При этом результаты коллектива имеют особое значение для медсестер, охранников и администраторов, а собственные профессиональные победы — для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с опытом работы в трудовом коллективе.

Для 57% россиян в работе важнее успех всего коллектива, тогда как для 3 из 10, напротив, большее значение имеют личные достижения на фоне коллег. При этом за успех команды чаще других переживает молодежь до 24 лет (60%). Среди россиян 35—44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (32%), однако те, кто заинтересован в первую очередь в командных результатах, также в большинстве (54%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (78%), охранников (72%), администраторов (68%), квалифицированных рабочих (67%) и менеджеров по логистике (64%). А вот собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (55%), а также маркетологов (50%) и менеджеров по продажам (48%).