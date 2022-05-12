Рубль стал самой доходной валютой в мире в этом году – Blomberg

Причиной такого роста стал контроль за движением капитала, введенный Россией, утверждают в зарубежном издании.

Рубль возобновил рост против доллара в среду, когда Московская биржа открылась после двухдневных праздничных каникул. С начала года его курс по отношению к доллару США вырос более чем на 11%, обогнав риал на 9%, и стал лидером роста среди 31 основной валюты, отслеживаемых Bloomberg.

Офшорный курс вырос еще больше – примерно на 12%.

Укрепление рубля стало результатом ряда мер, принятых правительством для защиты валюты после западных санкций. Страны, которые ранее вводили контроль за движением капитала, не добились таких же результатов.

Турция и Аргентина пытались принять подобные меры, когда столкнулись с продавцами в последние несколько лет, что имело катастрофические последствия для лиры и песо, которые достигли новых исторических минимумов и так и не восстановились.

«Стратеги говорят, что ралли не заслуживает доверия, поскольку многие валютные магазины прекратили операции с рублем на том основании, что его стоимость на мониторах не соответствует цене, по которой он может торговаться в реальном мире», – передает Bloomberg.