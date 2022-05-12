День ИНК пройдет для школьников 9-11 классов в Усть-Куте

В Усть-Куте 17-18 мая состоится день ИНК. Представители Иркутской нефтяной компании познакомят школьников с будущими карьерными возможностями, рассказали SIA.RU в компании.

Учеников познакомят с компанией, крупнейшим инвестиционным проектом Восточной Сибири – Иркутским заводом полимеров. Школьники узнают об условиях трудоустройства, поступлении в ИНК-Класс, Академию ИНК, а также о программах целевой подготовки и оплачиваемой стажировке.

На встрече также будут присутствовать представители ИРНИТУ. Они расскажут об условиях поступления в вуз и ответят на интересующие вопросы.

Также для школьников организуют познавательный квиз. Победителей наградят подарками от компании.

Дата проведения: 17 мая – 10-11 классы, 18 мая – 9 классы. Начало в 12:00. Адрес: ул. Кирова, 80, РКДЦ «Магистраль».

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