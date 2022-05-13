Майский номер Газеты Дело вышел в свет

Новый выпуск можно прочитать в принтовой версии и на сайте SIA.RU. Традиционно он получился насыщенным материалами на разные темы, касающимися развития экономики и бизнеса в Иркутской области. Например, о том, как в эпоху перемен государство поддерживает малый и средний бизнес – с конкретными успешными примерами, или о том, как крупные компании помогают региональным вузам готовить высококлассных специалистов в области цифровых технологий. В номере есть интервью и аналитика, которые будут интересны и полезны тем, кто занимается строительством и недвижимостью, кто планирует покупку нового авто или хочет инвестировать свои средства. Также в майском выпуске много деловых и финансовых новостей. Эпоха перемен. Какие возможности открываются для предпринимателей Иркутской области Бизнес опять живет в новых условиях. Ограничения, санкции, разрывы логистических цепочек – многие говорят об очередном кризисе. Однако первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников убежден: новая реальность создает и новые возможности, а институты поддержки предпринимателей уже сейчас готовы предложить компаниям свою помощь в освоении новых рынков и направлений. При этом он считает, что малый бизнес сейчас в более выигрышном положении, чем крупный. Об импортозамещении, экспортном потенциале Иркутской области и развитии регионального туризма Газете Дело рассказали Руслан Ситников и Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес».

Компания с характером лидера. Генеральный директор ГК Prostor Group Андрей Ефимов – об устойчивом развитии компании, ее возможностях и новых предложениях Новый формат комфорта. Как современные перголы и маркизы помогают сделать отдых в Сибири качественнее Группа компаний Prostor Group специализируется на проектировании, поставке фасадных материалов, изготовлении изделий и монтаже внешней оболочки зданий. В феврале 2022 года компании исполнилось 13 лет, бизнес-опыт её генерального директора Андрея Ефимова – более 30 лет. За эти годы он выработал свой подход к ведению успешного бизнеса. Одно из его правил – постоянно развиваться и двигаться вперёд, причем не просто опережая рынок, а развивая и создавая его. Газете Дело он рассказал о том, что помогает компании преодолевать кризисы, об основных отличиях и принципах компании, реализованных объектах, а также о планах по развитию.

Современный мир – динамичный, быстро меняющийся – диктует свои условия во всех сферах нашей жизни, в том числе, в строительной отрасли, архитектуре. В частности, последние десятилетия активно развивается тренд на создание различных мобильных и трансформируемых объектов. Это «умные» веранды, беседки, перголы с эксплуатируемыми кровлями и боковыми поверхностями. Передовые технологии в Сибири активно внедряет ГК Prostor Group.

На маркетплейс – за месяц Алексей и Наталья Дорогины из Листвянки варят варенье из орехов и собирают чаи из трав. Занимаются созданием эко-продукции больше десяти лет. Оформили ИП, сертифицировали продукцию и официально продают её. Сейчас предприниматели решили, что пора выходить на рынок интернет-торговли. «Таёжные вкусняшки»: из Сибири в столицу Команда Олега Попова работает на иркутском рынке под брендом «Таёжные вкусняшки»: варит варенье из молодых сосновых шишек, занимается переработкой дикоросов. Бизнес существует не первый год и к разным неожиданностям уже готов. Но иногда случаются настоящие форс-мажоры, которые становятся поводом для поиска новых возможностей.

Россельхозбанк организовал в офисе в Иркутске на ул. Сурикова «Вкусную пятницу». Мероприятие проводится в целях популяризации товаров местных производителей. На нем посетители могут продегустировать и приобрести фермерские продукты отечественных производителей. На первой прошедшей в Иркутске «Вкусной пятнице» местные аграрии презентовали сыры и молочную продукцию бренда «Перевозников».

Инвестируем с «Фридом Финанс»: коротко о важном С конца февраля геополитика активно вмешивается в жизнь мировой экономики. К этому примешиваются и некоторые локальные решения, которые подчас неверно истолковываются, создавая ненужный информационный шум. Например, недавно инвесторов взволновало так называемое закрытие доступа российских клиентов к американской бирже Nasdaq. О том, что на самом деле происходит в инвестиционной сфере, рассказал Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске.

Холодная голова и трезвый расчет. Эксперты ПСБ Private Banking – о секретах успешного инвестирования В период турбулентности важно сохранять спокойствие и холодную голову, убеждены директор ПСБ в Иркутске Александр Логунов и руководитель направления Private Banking в регионе Анна Лапенко. Как ведут себя клиенты в сегменте Private Banking? Почему умеренный консерватизм оказался оправданной стратегией? Какие инструменты помогают не только сохранять, но и приумножать капитал в периоды волатильности? Об этом – в нашем интервью.

«Ждать нет смысла – надо строить», - Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, о загородном рынке в новой реальности Мобилизоваться и работать в усиленном режиме – такова антикризисная стратегия Meta_Estate. Девелопер продолжает строительство и благоустройство поселка Патроны Парк на Байкальском тракте и работает над новым проектом – в деревне Бурдаковка. «Это уже четвертый проект, который мы начинаем в кризис, – говорит руководитель Meta_Estate Дмитрий Кузнецов. – Надо делать – ждать смысла не вижу». О новой реальности, росте цен и опасениях заказчиков – в нашем интервью.

Exeed в Иркутске: презентация автосалона китайского бренда прошла в стилистике «Новая роскошь» Новые дилерские центры уже несколько лет не открывались в Иркутске, поэтому мероприятие, гостями которого были около 200 человек, стало заметным событием в жизни города. Китайские автомобили завоёвывают рынок, и этим надо пользоваться – Алексей Черкашин, «ВС Консалт» Почти половина иркутян – 45% – готова пересесть на китайские автомобили. Такие данные приводит сайт Дром.ру по результатам своего опроса. В связи с уходом с нашего рынка некоторых европейских брендов и беспрецедентным ростом цен, многие водители, планирующие приобрести новую машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Известный иркутский юрист, генеральный директор юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин, с которым мы встретились в новом автосалоне Exeed, тоже рассматривает вариант такой покупки. «У меня нет проблемы с выбором в плане – «китаец» или не «китаец». У меня дилемма – какой «китаец»?», – говорит Алексей. С Газетой Дело он поделился размышлениями о том, насколько важен статусный автомобиль, о силе стереотипов и разумном потреблении.

En+ и ИРНИТУ масштабируют совместный образовательный проект на вузы Иркутской области