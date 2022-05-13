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Доллар 63, акции -5%. Инвесторов не радуют дорогой рубль и дешевые акции

С открытия в четверг Российский рынок акций устремился вниз, обновляя двухнедельные минимумы. В то же время индекс РТС показал неплохой рост, закрывшись недалеко от новой трехмесячной вершины. Причина – укрепляющийся рубль. Российская валюта ускорила рост, обновив двухлетний максимум к доллару и пятилетний — к евро. Доллар достиг 63,30 (-5,80%), евро –65,26 (-7,44%).

– Объем торгов на рынке акций (25,1 млрд руб.) ощутимо увеличился, что свидетельствует об активизации продавцов, угрожая продолжением нисходящей динамики, – подчеркивают аналитики БКС.

По их нению, валютный фактор усиливает влияние на российские фондовые индикаторы, из-за чего они продолжают расходиться в разные стороны. Если индекс МосБиржи в четверг закрылся около достигнутых минимумов, потеряв более 3,5%, то индекс РТС вырос до самых высоких с конца февраля уровней, прибавив почти 1,5%.

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При этом ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться из-за угрозы замедления экономики при высокой инфляции, что является наихудшим экономическим сценарием — стагфляцией. Российский рынок сохраняет определенную автономность, поскольку иностранные участники по-прежнему отрезаны от торгов, а российские инвесторы предпочитают отыгрывать локальные истории в отдельных акциях и секторах.

– Тем не менее в четверг продажи шли широким фронтом, просели представители всех сегментов, особенно экспортеры. Дорогой рубль все больше угрожает их финансовым показателям. При этом, если бы не сегодняшнее укрепление российской валюты, индекс МосБиржи мог закрыться в неплохом плюсе, поскольку его потери были меньше, чем рост курса рубля. На это косвенно указывает и динамика индекса РТС. Однако это слабо утешает инвесторов, наблюдающих серьезное снижение многих акций, в том числе из первого эшелона, – отмечают эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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