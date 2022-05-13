Минус 3%: "Росбанк Дом" снизил ставки на ипотечные программы

Базовая ипотечная ставка на новостройки/недвижимость на первичном рынке жилья и вторичное жилье снижена с 11 мая до 14,5%. Эта ставка может быть сокращена до 12,2%* с учетом специальных программ и опций.

Ранее «Росбанк Дом» сократил базовые ставки по ипотечным программам с государственной поддержкой – «Льготная новостройка» и «Семейная ипотека» - до 8,7% и 5,7% годовых соответственно. При использовании дополнительных скидок ставки по данным продуктам могут быть снижены до 6,95% и 3,95%.

Клиенты «Росбанк Дом» могут также подать заявку на ипотеку для IT-специалистов. Программа предполагает государственную поддержку и льготную ставку от 5% годовых.

«Вслед за изменениями на финансовых рынках, которые в том числе связаны с понижением ключевой ставки ЦБ, «Росбанк Дом» существенно уменьшил стоимость ипотеки. После рекордно высоких процентных ставок апреля мы ожидаем, что данное изменение сделает приобретение собственного жилья более доступным в текущих условиях», - прокомментировал руководитель «Росбанк Дом»

Денис Ковалев.

Зафиксировать ставку можно уже сегодня, подав заявку на сайте «Росбанк Дом» или в отделениях Росбанка.

*Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 11.05.2022 г.): ставки 12,20% - 19,50% для клиентов, зарплатный счет которых открыт в ПАО РОСБАНК, при условии приобретения квартиры на вторичном рынке с первоначальным взносом от 20% от ее рыночной стоимости, при сумме кредита от 7 000 000 руб. (для недвижимости, расположенной в Москве/Московской области) либо от 4 000 000 руб. (для недвижимости, расположенной в иных регионах, кроме Москвы/Московской области), совершения в связи со снижением процентной ставки по договору единоразового платежа в размере от 1% до 4% от суммы кредита (в зависимости от условий кредитного договора), страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. Размер кредита – от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. – для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015 г.

Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 "Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах".