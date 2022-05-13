Названа лучшая школьная столовая Иркутской области

Голосование проходило в Телеграмм-канале «Вкусно в школе».
Победителей определили путем открытого голосования по наибольшему количеству откликов на фотоматериалы. По итогам конкурса сформирован ТОП-10 лучших школьных столовых Иркутской области в 2021-2022 учебном году:
- МКОУ СОШ №10 г. Нижнеудинска;
- МКОУ ШР "СОШ № 7" д. Олха;
- МБОУШР "Гимназия" г. Шелехов;
- МБОУ "Буретская СОШ" д. Буреть Усольского района;
- МКОУ «Иргейская СОШ»;
- МАОУ г. Иркутска СОШ №69;
- МКОУ «СОШ №85» г. Тайшета;
- МБОУ «СОШ№16» г.Усолье-Сибирское;
- МБОУ «СОШ №1» г. Зима;
- МБОУ «Хохорская СОШ».
Среди государственных школ региона лучшие школьные столовые в 2021-2022 учебном году в следующих организациях:
- ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово;
- ГОБУ Ио «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»;
- ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п.Лесогорск»;
- ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4», г.Усолье-Сибирское;
- ГОКУ Школа-интернат №20 г. Иркутск;
- ГСУВОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».