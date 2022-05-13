Названа лучшая школьная столовая Иркутской области

Голосование проходило в Телеграмм-канале «Вкусно в школе».

Победителей определили путем открытого голосования по наибольшему количеству откликов на фотоматериалы. По итогам конкурса сформирован ТОП-10 лучших школьных столовых Иркутской области в 2021-2022 учебном году:

МКОУ СОШ №10 г. Нижнеудинска;

МКОУ ШР "СОШ № 7" д. Олха;

МБОУШР "Гимназия" г. Шелехов;

МБОУ "Буретская СОШ" д. Буреть Усольского района;

МКОУ «Иргейская СОШ»;

МАОУ г. Иркутска СОШ №69;

МКОУ «СОШ №85» г. Тайшета;

МБОУ «СОШ№16» г.Усолье-Сибирское;

МБОУ «СОШ №1» г. Зима;

МБОУ «Хохорская СОШ».

Среди государственных школ региона лучшие школьные столовые в 2021-2022 учебном году в следующих организациях: