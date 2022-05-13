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Названа лучшая школьная столовая Иркутской области

Голосование проходило в Телеграмм-канале «Вкусно в школе».

Победителей определили путем открытого голосования по наибольшему количеству откликов на фотоматериалы. По итогам конкурса сформирован ТОП-10 лучших школьных столовых Иркутской области в 2021-2022 учебном году:

  • МКОУ СОШ №10 г. Нижнеудинска;
  • МКОУ ШР "СОШ № 7" д. Олха;
  • МБОУШР "Гимназия" г. Шелехов;
  • МБОУ "Буретская СОШ" д. Буреть Усольского района;
  • МКОУ «Иргейская СОШ»;
  • МАОУ г. Иркутска СОШ №69;
  • МКОУ «СОШ №85» г. Тайшета;
  • МБОУ «СОШ№16» г.Усолье-Сибирское;
  • МБОУ «СОШ №1» г. Зима;
  • МБОУ «Хохорская СОШ».

Среди государственных школ региона лучшие школьные столовые в 2021-2022 учебном году в следующих организациях:

  • ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово;
  • ГОБУ Ио «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»;
  • ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п.Лесогорск»;
  • ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4», г.Усолье-Сибирское;
  • ГОКУ Школа-интернат №20 г. Иркутск;
  • ГСУВОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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