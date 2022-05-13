Новости

Банк «Открытие» добавил единую витрину расчетных продуктов в интернет-банк для корпоративных клиентов

Продуктовая площадка разработана для подключения банковских сервисов онлайн, рассказали SIA.RU в банке.

В новом разделе интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн» можно дистанционно за несколько минут подключить продукты для автоматизации расчетов и управления ликвидностью: реестр платежей, идентификацию поступлений на расчетный счет, а также выписку в формате SWIFT MT940.

Запуск единой витрины – это первый шаг к созданию центра управления продуктами: универсальной площадки для подключения всего спектра услуг для бизнеса в формате «единого окна». Постепенно она будет пополняться новыми сервисами и партнерскими предложениями для корпоративного бизнеса, что предоставит клиентам новые возможности по внедрению технологий в операционную деятельность.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Эпоха перемен
Туроператоры должны россиянам 40 млрд руб. за отмененные после 24 февраля туры
«Ждать нет смысла – надо строить», - Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, о загородном рынке в новой реальности
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании