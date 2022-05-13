Продажи рекреационных апартаментов в петербургских зонах отдыха выросли в 2,5 раза

Цена квадратного метра достигла 326 тыс. руб.

Аналитики Knight Frank St Petersburg подвели итоги I квартала 2022 года на рынке апартаментов Санкт-Петербурга (исследование есть у SIA.RU).

Согласно ему, объем свободного предложения составил 3,7 тыс. лотов общей площадью 142 тыс. кв. м (+12% за квартал). В 2022 году открылись продажи в трех апарт-отелях, общее количество юнитов в новых объектах составило более 1,1 тыс. шт. Сервисный формат апартаментов сохранил лидирующие позиции на рынке Санкт-Петербурга (76% предложения). Всего за I квартал 2022 года было продано менее 1 тыс. апартаментов различных форматов суммарной площадью около 23 тыс. кв. м (-44% за квартал). При этом спрос на рекреационные апартаменты, которые располагаются на территории курортных зон, увеличился в 2,5 раза.

В I квартале 2022 года показатель средней цены предложения продолжил рост, квартальная динамика составила 9–28% в зависимости от формата. Средняя цена на сервисные апартаменты достигла исторического максимума и составила 250 тыс. руб./кв. м (+9% за квартал).

Цена квадратного метра рекреационных апартаментов достигла 326 тыс. руб.

По итогам I квартала 2022 года объем свободного предложения на рынке апартаментов Санкт-Петербурга составил 3,7 тыс. лотов общей площадью 142 тыс. кв. м. С конца 2021 года объем свободного предложения апартаментов различных форматов увеличился на 12% (по количеству лотов). Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество апартаментов в экспозиции сократилось на 27%.

С января по март 2022 года завершились продажи в шести объектах: Best Western Zoom Hotel («ФСК»), Next («Еврострой»), «Лахта парк» («Конкорд») и др. В 2022 году открылись продажи в апарт-отелях: «25/7 Заневский» (GloraX), «ACADEMIA Особняк Shuvaloff» (ACADEMIA HOTELS), а также в пятом объекте сети IZZZI девелопера Orange Group на Васильевском острове. Общее количество юнитов в новых объектах составило более 1,1 тыс. шт.

Сервисный формат апартаментов сохранил лидирующие позиции на рынке Санкт-Петербурга. За квартал их доля в общей структуре предложения увеличилась на 5 п. п. до уровня 76%.

Всего за I квартал 2022 года было продано менее 1 тыс. апартаментов различных форматов суммарной площадью около 23 тыс. кв. м. Данный показатель на 44% (по количеству юнитов) ниже, чем в предыдущем квартале, и на 31% меньше числа сделок за аналогичный период прошлого года. Наиболее существенное снижение спроса отмечено в сегменте сервисных апартаментов: минус 60% в квартальной динамике.

Продажи рекреационных апартаментов, которые располагаются на территории курортных зон, продемонстрировали обратную тенденцию – спрос увеличился в 2,5 раза. С конца 2020 года этот рынок испытывал дефицит предложения, что было связано с окончанием продаж в нескольких крупных объектах. Вывод на рынок новых комплексов апартаментов в конце 2021 года совпал с накопившимся на рынке отложенным спросом на данный вид недвижимости.

По словам Татьяны Любимовой, директора департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg,апартаменты Петербурга стали отличным инструментом инвестирования, а в современных условиях это – еще и надежное сохранение средств. Покупателей привлекают выгодная локация, сервисная составляющая, свежие интерьерные решения и, конечно, возможность получать доход. Необходимо отметить новый тренд на размещение сервисных апарт-отелей в исторических зданиях, расположенных в центральных локациях города. Подобные объекты по праву смогут составить конкуренцию классическим гостиницам за счет уникальных локаций, небольшого номерного фонда и близости к развитой инфраструктуре центра города.

В I квартале 2022 года показатель средней цены предложения продолжил увеличиваться, квартальная динамика составила 9–28% в зависимости от формата. Средняя цена на сервисные апартаменты достигла исторического максимума и составила 250 тыс. руб./кв. м (+9% за квартал). Основное удорожание было зафиксировано среди несервисных апартаментов (308 тыс. руб./кв. м; +28%), что обусловлено повышенным интересом покупателей к готовым объектам с хорошей транспортной доступностью. Прирост цен на рекреационные объекты за квартал составил 18% (326 тыс. руб./кв. м).

«В свете возможного ухода зарубежных операторов часть объектов могут поменять свое наименование и лишиться международных брендов. Однако в целом это скорее коснется новых проектов, нежели тех, которые уже находятся на стадии реализации и активных продаж. Вместе с тем сервисные апартаменты уже заняли свою прочную нишу на рынке, в связи с чем данный формат обрел своего покупателя, который продолжает инвестировать на локальном рынке», – Наталия Розенблюм, директор по гостиничному консалтингу KnightFrankRussia.