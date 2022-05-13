Иркутяне стали искать работу на 18% чаще, чем год назад

Служба исследований hh.ru изучила (исследование есть у SIA.RU) более 54,7 тысяч резюме иркутян, искавших работу в апреле 2022 года: активность соискателей выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

В апреле 2022 года в Иркутской области было открыто на 18% больше резюме, чем в том же месяце прошлого года. Сильнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»: количество резюме увеличилось на 683% к прошлому году.

Также чаще стали искать работу начинающие специалисты и студенты (+102%), административный персонал (+36%), специалисты по маркетингу, рекламе и PR (+29%), ИТ-специалисты (+21%), сотрудники из сферы закупок (+17%), специалисты по продажам (+11%), рекрутеры (+9%), строители (+7%), бухгалтеры (+6%), водители и юристы (по +4%), и специалисты из сферы производства (+1%).

В остальных профессиональных сферах количество резюме сократилось. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом количество соискателей уменьшилось в сферах «Домашний персонал» (-80%), «Госслужба, НКО» (-78%), «Консультирование» (-64%), «Банки, инвестиции» (-62%), «Добыча сырья» (-59%).

Наиболее часто жители региона ищут работу в профессиональных сферах «Продажи» (12% резюме), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (8%), «Производство» и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (по 4%).