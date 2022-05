РУСАЛ, En+ Group и СФУ открывают Академию IT в Красноярске

РУСАЛ в партнерстве с En+ Group и Сибирским федеральным университетом открыл в Красноярске Академию IT, студенты которой получат уникальную возможность пройти качественную подготовку по IT-специальностям, востребованным в металлургическом и энергетическом секторах бизнеса. Год назад Академия IT открылась в Иркутске, и теперь, в рамках многолетнего партнерства с крупнейшим на Востоке России вузом, программа стартует и в Красноярске, рассказали SIA.RU в компании.



Прием заявок продлится до 26 мая. Обучение начнется в сентябре 2022 года. К участию в программе приглашаются студенты первого курса бакалавриата и второго курса специалитета IT-направлений СФУ. В период обучения студентам выплачивается стипендия. Всю подробную информацию можно получить на сайте Академия IT.

Традицию поддержки науки и развития сотрудничества с сибирскими учебными заведениями около 20 лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Теперь, когда конкурентоспособность промышленности зависит от технологий, скорости и качества оказания услуг, востребованность IT специалистов особенно широка, в том числе в алюминиевой отрасли.

«Проект Академия IT был создан для того, чтобы показать талантливым студентам IT направлений, что металлургия и энергетика – это динамично развивающиеся, современные, и самое главное, — перспективные отрасли экономики, где престижно начинать свой карьерный путь. Сложность задач, возможность применения на практике полученных знаний, и конечно, профессионально составленная вместе с партнерами из СФУ программа обучения позволяет учащимся овладеть самыми современными навыками сфере IT через реализацию реальных проектов», – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Благодаря современной программе обучения, студенты имеют возможность получить глубокие знания по выбранному направлению с учетом отраслевой специфики, а также пройти практику в условиях реального производства. Самые успешные студенты смогут начать свой карьеру на одном из предприятий РУСАЛа и En+ Group.