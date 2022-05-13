Вспышку коронавируса зафиксировали в Северной Корее

За сутки там заболели 18 тыс. человек, сообщает РБК.

Власти страны сообщили о первом заболевшем 12 мая.

На территории Северной Кореи за 12 мая выявили 18 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, шесть человек умерли из-за инфекции, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«С конца апреля лихорадка неизвестного происхождения стремительно распространилась по стране, в результате чего за короткий период времени было зарегистрировано более 350 тыс. случаев лихорадки, из которых 162,2 тыс. человек были вылечены», — цитирует агентство сообщение ЦТАК.

В ЦТАК отметили, что распространения «лихорадки» в столичном регионе указывает на то, что в созданной системе защиты «есть лайзейки».