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Вспышку коронавируса зафиксировали в Северной Корее

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За сутки там заболели 18 тыс. человек, сообщает РБК.

Власти страны сообщили о первом заболевшем 12 мая.

На территории Северной Кореи за 12 мая выявили 18 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, шесть человек умерли из-за инфекции, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«С конца апреля лихорадка неизвестного происхождения стремительно распространилась по стране, в результате чего за короткий период времени было зарегистрировано более 350 тыс. случаев лихорадки, из которых 162,2 тыс. человек были вылечены», — цитирует агентство сообщение ЦТАК.

В ЦТАК отметили, что распространения «лихорадки» в столичном регионе указывает на то, что в созданной системе защиты «есть лайзейки».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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