En+ Group запускает «Академию IT» в Красноярске

En+ Group решила географически расширить образовательный проект— «Академию IT». Компания совместно с Сибирским федеральным университетом открывает «Академию IT» в Красноярске. Год назад эта программа была запущена компанией в Иркутске совместно с ИРНИТУ, а теперь она стала доступна и студентам из Красноярска. После успешного завершения программы выпускники будут гарантированно трудоустроены на предприятия энергетического и металлургического сегментов En+ Group.

Прием заявок на программу «Академия IT» в СФУ продлится до 26 мая. К участию в программе приглашаются студенты первого курса бакалавриата и второго курса специалитета IT-направлений Университета. Обучение начнется в сентябре 2022 года. В период обучения студентам выплачивается стипендия от компании. Обучение ориентировано на получение практического опыта: скорректированная под производственные задачи программа включает стажировку на предприятиях En+ Group и трудоустройство в режиме удалённой работы на неполный рабочий день уже на четвёртом курсе. Преддипломная практика также будет проходить на базе предприятий под руководством опытных сотрудников. Всю подробную информацию можно получить на сайте Академия IT (itacademy-sfu.ru).

En+ Group создала Академию IT на базе ИРНИТУ для решения актуальных кадровых задач в области энергетики и металлургии. В программу включены специальные курсы, мастер-классы и лекции от представителей крупнейших IT-компаний, а также экспертов En+ Group. Чтобы лучше понять специфику профессии, запланированы посещения предприятий энергохолдинга, стажировка в подразделениях En+ Digital, разработка совместно с наставниками проектов и их защита. Первых 100 человек для обучения в Академии набрали в 2021 году. Спустя год число желающих пройти обучение увеличилось почти вдвое. Из почти 200 претендентов в Иркутске также отобрали 100 лучших студентов.

Своими впечатлениями о проекте делятся участники Академии IT.

Владимир Калашников, студент института высоких технологий ИРНИТУ:

— С удовольствием посещаю занятия, потому что здесь очень классная атмосфера. Чувствуешь доброжелательность и внимание к себе. Заметно как лекторы увлечены своим делом и всегда говорят то, что важно на практике. Материал усваиваю хорошо, потому что подается он очень доступно. С интересом следую к очередному этапу.

Антон Власов, студент института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ:

— Мне нравится всё. Пока в основном пары больше с вводной информацией. Очень здорово прошел Soft skills, где нас учили работать над проектами в командном режиме. В очередной раз убедился, что вместе с единомышленниками можно добиться гораздо большего. Так что не останавливаемся и движемся дальше в рамках проекта академии.

В связи с высоким спросом на IT специалистов и растущей популярностью проекта, компания En+ Group приняла решение его масштабировать в крупнейших городах Сибири, где также расположены предприятия энергохолдинга. 26 апреля было также объявлено, что «Академия IT» в ближайшее время будет запущена на базе ИГУ и БрГУ.

Благодаря современной программе обучения, студенты имеют возможность получить глубокие знания по выбранному направлению с учетом отраслевой специфики, а также пройти практику в условиях реального производства. Самые успешные студенты смогут начать свой карьеру на одном из предприятий En+ Group.