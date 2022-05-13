«Спецоперация возможно не идет так быстро» – постпред Чижов

Российские силы действуют на Украине «по графику», несмотря на то, что некоторым хотелось бы более быстрых темпов, передает РБК цитату Чижова.

Российская военная спецоперация на Украине, возможно, идет не так быстро, но в соответствии с графиком, при этом «захват территорий» страны в планы Москвы не входит, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я могу заверить вас, что специальная военная операция идет по графику, она возможно проходит не так быстро, как хотелось бы некоторым людям в России, она продолжается с определенной скоростью», — сказал Чижов.

Он добавил, что Москва внимательно относится к защите гражданского населения, российских войск и подразделений Луганской и Донецкой народных республик. Чижов утверждает, что «если бы российская армия следовала примеру Соединенных Штатов и других западных стран, мы бы уже несколько раз прошлись бы паровым катком по Украине».