Новый сезон фестиваля мастеров «Иркутский Арбат» стартует 14 мая

В сквере им. Кирова в Иркутске 14 мая с 10.00 до 20.00 состоится первая ярмарка в этом году. Участие в ней примут более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Черемхово Красноярского края и Республики Бурятия.

Фото с сайта администрации Иркутска

– Иркутяне и гости города смогут познакомиться с творчеством сибирских мастеров и приобрести у них понравившиеся изделия. Наши умельцы продемонстрируют различные техники рукоделия и художественного творчества, представят поделки ручной работы из дерева, шерсти, бисера и натурального камня, а также вязаные, шитые и кованые изделия, мыло, косметику, свит-дизайн, предметы интерьера, кулинарную продукцию, – рассказала начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Александра Егорова.

Также в течение дня в сквере будут проходить различные мастер-классы. Все желающие смогут попробовать себя в росписи пряников, шитье фетровых игрушек, вязании цветов, бумага-пластике и других видах творчества.

С мая по сентябрь каждую вторую и третью субботу месяца с 10.00 до 20.00 «Иркутский Арбат» будет соберать мастеров и ремесленников в сквере им. Кирова. Каждую последнюю субботу месяца с 10.00 до 21.00 местом проведения фестиваля станет остров Юность.