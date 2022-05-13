Доллар 63. Что дальше?

Российский рубль в четверг показал мощное укрепление и сейчас является одной из самых сильных валют в мире с начала 2022 г. Курс доллара к рублю опустился к 63. Если в ближайшее время смягчения мер валютного контроля не последует, то доллар пойдет к 60, считают эксперты. Ранее они предполагали, что он может дойти и до 50.

– Два месяца назад эти уровни казались чем-то невероятным, однако меры валютного регулирования, принятые вместо интервенций (их теперь нельзя осуществлять из-за санкций), вернули рубль к уровням начала 2020 г., – подчеркивают эксперты БКС.

Обороты торгов на валютном рынке остаются относительно стабильными, но амплитуда колебаний в течение дня экстремально высокая.

По мнению экспертов БКС, если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля, о котором ранее говорила председатель Банка России, то курс доллара продолжит падать в сторону 60 в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки. Но к концу года ситуация может сильно поменяться и не в пользу рубля.

Ранее эксперты предполагали, что доллар может дойти и до 50 рублей.

– Cпекулянтов нет. Иностранцев нет. И при таком раскладе рубль и дальше может укрепляться вплоть до 50 рублей за доллар. И Центробанку придется проводить интервенции, поверить не могу, чтобы поддерживать доллар, иначе рублевые доходы бюджета пострадают, – считает эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин.

Курсы покупки продажи наличной валюты в Иркутске далеки от биржевых курсов. Так, 13 мая, курс покупки/продажи доллара в иркутских обменниках составляет 74,0/76,50 рублей.