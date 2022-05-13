АТБ открывает первый Центр обучения IT-специальностям АТБ PLUG-IN во Владивостоке

Студентов ждет обучение от лучших преподавателей ДВФУ и ведущих специалистов банка.

Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках программы цифровой трансформации создает Центр обучения АТБ PLUG-IN, который позволит молодым специалистам получить продвинутые профессиональные навыки в сфере IT и трудоустроиться в АТБ. Первый Центр откроется во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета.

6 июня 2022 года стартует трехмесячный интенсив от ведущих преподавателей университета и менторов АТБ. Участники пройдут теоретическую и практическую подготовку с разборами реальных кейсов.

За несколько учебных недель будущие специалисты научатся создавать работающее инвестиционное приложение для просмотра графика котировок и формирования портфеля финансовых инструментов. На выбор будет предложено изучение фреймворка Flutter или языка программирования Java.

«АТБ PLUG-IN – первый подобный образовательный центр нашего банка. Спрос на молодых IT-специалистов довольно высокий, в это же время на рынке ощущается дефицит квалифицированных кадров. Сегодня АТБ находится в процессе цифровой трансформации, развивает технологии для решения задач клиентов. Именно поэтому мы решили сами создать центр, где будем не только обучать, но и впоследствии брать на работу молодых, способных и амбициозных IT-специалистов», - рассказал Вадим Коровин, директор по персоналу АТБ.

Вадим также отметил, что сейчас сосредоточение центров обучения и разработки наблюдается в центральной части страны, а для АТБ важно развивать «домашнюю» территорию – Восток России – и создавать передовые финансовые решения без релокации сотрудников. По этой причине в качестве первого региона был выбран Владивосток.

Получить образование в АТБ PLUG-IN смогут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто имеет математическое, инженерное образование или знает основы любого объектно-ориентированного языка программирования.

В конце курса выпускники получат диплом о профессиональной подготовке и смогут устроиться на работу в АТБ разработчиком мобильных приложений или Java-программистом.

Чтобы пройти обучение, необходимо до 31 мая 2022 года заполнить анкету на сайте www.atbplugin.tech и выполнить тестовые задания. Результаты конкурса будут объявлены до 3 июня включительно. 30 финалистов начнут обучение в АТБ PLUG-IN уже с 6 июня 2022 года.

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